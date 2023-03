Primeira etapa de entrega do ‘Leite do Meu Filho’ será concluída nesta terça-feira (14)

Redação AM POST

A primeira etapa de distribuição das fórmulas infantis do programa “Leite do Meu Filho”, para crianças de 1 e 2 anos de idade, será concluída nesta terça-feira, (14). A entrega dos produtos foi retomada no último dia (6), para um total de 6,5 mil beneficiários dessa faixa etária com cadastro ativo.

O atendimento aos usuários está sendo feito de acordo com um cronograma por ordem alfabética, que considera a letra inicial do nome do responsável pela criança. Nesta terça-feira (14), a entrega será voltada para usuários com iniciais de T a Z, público estimado em 579 pessoas, e usuários das letras anteriores que perderam o prazo.

“Os usuários dessa faixa etária estão recebendo os produtos retroativos de janeiro e fevereiro, e no mês que vem, irão receber os produtos referentes a março e abril. A entrega está sendo feita para pessoas com cadastro ativo no programa, que devem apresentar RG e CPF no momento da retirada”, afirma a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

As centrais do “Leite do Meu Filho” funcionam de 8h às 16h, no Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte) e outra, no Complexo de Saúde Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Centro-Oeste).

partir de quarta-feira (15), o programa retomará a distribuição dos compostos lácteos para crianças de 3 e 4 anos de idade. O cronograma também seguirá ordem alfabética, de acordo com a letra inicial do nome do responsável, e segue até o dia (27).

Veja o cronograma de entrega do “Leite do Meu Filho”

Crianças de 1 e 2 anos:

(14): responsáveis com as iniciais T, U, V, W, X, Y e Z

Crianças de 3 e 4 anos:

(15): responsáveis com inicial A;

(16): responsáveis com iniciais B, C e D;

(17): responsáveis com iniciais E e F;

(20): responsáveis com iniciais G, H e I;

(21): responsáveis com iniciais J e K;

(22): responsáveis com iniciais L, M e N;

(24): responsáveis com iniciais O, P, Q e R;

(27): responsáveis com iniciais S, T, U, V, W, X, Y e Z;