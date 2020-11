Primeira grande árvore do ‘Natal do Abraço’ está sendo montada na praça da Matriz

Redação AM POST

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a Prefeitura de Manaus já iniciou os preparativos para a instalação das grandes árvores que, tradicionalmente, compõem a programação do “Natal do Abraço”, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. Com 15 metros de altura e 6 de largura, a primeira das quatro grandes árvores está sendo erguida na praça XV de Novembro, a praça da Matriz, em frente à Catedral Metropolitana de Manaus, no centro histórico, e será entregue nos próximos dias.

Para a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, as árvores do “Natal do Abraço” são erguidas com o propósito de cultivar na sociedade os bons sentimentos durante as festas de fim de ano, mesmo com a pandemia de Covid-19.

“Além de deixar os nossos espaços públicos ainda mais bonitos e cheios de vida, as árvores trazem consigo a mensagem do amor, da esperança e, principalmente, da solidariedade. É importante que, especialmente durante esse período festivo, possamos compartilhar os valores do Natal, sempre lembrando de olhar pelo próximo com mais carinho e atenção”, ressaltou.

Pelo quarto ano consecutivo, o artista plástico parintinense Juarez Lima é o responsável pela concepção da árvore da Matriz e por outras árvores que iluminam a cidade durante o Natal. Batizada como “Árvore da Fé”, o conceito do projeto traz a imagem de Nossa Senhora, incorporada a todo o design da estrutura da árvore, desde a base até seu ponto mais alto.

“Muitos não queriam que o Natal acontecesse, mas a dona Elisabeth Valeiko Ribeiro e o prefeito Arthur Virgílio Neto entenderam que o Natal não é uma festa, mas uma contemplação, uma celebração da chegada daquele ser extraordinário que trouxe ao mundo o verdaderio espírito da solidariedade, do amor e da certeza que dias melhores virão”, destacou o artista plástico.

Além da praça da Matriz, outros logradouros públicos, em diversas zonas da cidade, também receberão as árvores do “Natal do Abraço 2020”. Elas serão erguidas na bola do Produtor, zona Leste, na avenida Max Teixeira, zona Norte, e no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” é o fio condutor da programação de Natal da Prefeitura de Manaus. O eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade e engloba a montagem das grandes árvores, inclui ainda a decoração de ruas, avenidas e complexos viários da cidade, com ornatos natalinos iluminados em forma de laços, caixas de presentes, sinos, estrelas e anjos.

