Primeira noite de apresentações do Carnaboi 2022 atrai mais de 5 mil pessoas para o Sambódromo de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Carnaboi 2022, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa, arrastou, nesta primeira noite de festa (25/03), uma multidão de mais de 5 mil pessoas para curtir as todas dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. O ritmo querido pelos amazonenses contou com 10h de programação e 20 artistas se apresentando no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Entre as atrações azuladas, nomes como Patrick Araújo, Marujada de Guerra, Klinger Jr animaram o público. Já o boi vermelho e branco emocionou os presentes com as toadas de artistas como David Assayag, Márcia Siqueira, Tony Medeiros e a Batucada do Garantido. A folia iniciou por volta das 19h de sexta-feira e seguiu até a madrugada de sábado (26/03), com mais de 10h de programação.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a tradicional festa representa uma oportunidade de movimentar o setor cultural no Amazonas, gerando emprego e renda para os profissionais direta e indiretamente envolvidos.

“A realização de mais um Carnaboi, aqui no Sambódromo, é um recomeço para este processo de retomada da economia da Cultura, seguindo a orientação do governador Wilson Lima de promover atividades que possam auxiliar esse setor que foi tão prejudicado durante a pandemia”, destacou o titular da pasta.

Continua depois da Publicidade

O ritmo de boi-bumbá, em um carnaval fora de época, já era muito esperado pelo público e pelos artistas. A vigilante Rosa Leal não escondeu a felicidade ao poder dançar o passinho “Dois pra Lá, Dois pra Cá”, junto da galera.

“Nossa, estou aqui nostálgica. É visível que estou aqui nostálgica. Estava esperando muito por esse boi, sou parintinense. Adoro isso aqui, adoro boi. Está tudo maravilhoso, estou emocionada e me sinto mais segura ainda, com a terceira dose”, relatou a torcedora.

Continua depois da Publicidade

Em sua 21ª edição, o público acompanhou presencialmente, com entrada gratuita, as apresentações do Carnaboi. Para prestigiar o evento, era obrigatório estar vacinado contra a Covid-19.

Sucessos – As toadas que marcaram a história do ritmo parintinense não estiveram de fora nesta retomada do Carnaboi. Ao som de “Bumba Bum Bum Bumbá” e “Eldorado”, os artistas levaram a multidão de fãs ao delírio.

Continua depois da Publicidade

Ao abrir a primeira noite de apresentações, o cantor Márcio do Boi, do Caprichoso, relatou a alegria de sentir o público vibrando com o ritmo das toadas do Norte.

“A gente quer agradecer ao Governo do Estado pela iniciativa de resgatar o nosso Carnaboi, trazendo de novo a nossa cultura de todo o estado do Amazonas. É um festival maravilhoso, o Festival de Parintins, que está por vir. Para gente, é uma alegria muito grande”, disse.

Pontapé para o Festival – Para o cantor Robson Jr, do boi Garantido, a capital amazonense já está no esquenta para o Festival de Parintins 2022, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho.

“O Carnaboi sempre foi o pontapé inicial para o Festival de Parintins. Aqui, são 42 atrações, entre hoje e amanhã, que vão passar por esse palco, levando muita toada, muita cultura e boi-bumbá na veia”, comemorou.

Programação – A segunda noite de Carnaboi começa a partir das 19h, deste sábado (26/03), fechando o evento com mais de 40 atrações. Além dos artistas parintinenses, os bois de Manaus Bumbá Corre Campo, Bumbá Garanhão e Bumbá Brilhante sobem ao palco com muita música e folclore.

Ainda na segunda noite, Tony Medeiros, Israel Paulain e Sebastião Jr levam as toadas do Boi Garantido. Enquanto que os artistas Jr. Paulain, Arlindo Neto e Prince apresentam sucessos do Boi Caprichoso.

O Carnaval no embalo das toadas é transmitido, ao vivo, pela TV Encontro das Águas, redes sociais do @governo_do_amazonas, @culturadoam e Portal BNC (bncamazonas.com.br). As transmissões contam com audiodescrição e libras na TV e nas redes sociais do Governo do Amazonas e da Cultura.

Apoio – O evento contou com o efetivo da Polícia Militar para garantir a segurança de quem esteve no Sambódromo e nas proximidades, além de guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).