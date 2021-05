Primeiro dia de reabertura para visitação turística no Teatro Amazonas tem vagas esgotadas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta terça-feira (18/05), o Teatro Amazonas abriu novamente as portas para receber, presencialmente, o público que deseja fazer uma visitação turística pelo interior do célebre cartão-postal amazonense. A retomada da atividade, feita com agendamento virtual e em horário diferenciado durante o mês de maio, movimentou uma gama de manauaras e turistas, que esgotaram as vagas ainda no primeiro dia, interessados em conhecer de perto um pouco mais das histórias e belezas do maior símbolo cultural do estado.

Foi o caso do microempreendedor manauara Jeferson Marinho, que, acompanhado da namorada, resolveu fazer do passeio de casal uma oportunidade para aprender mais sobre Manaus de antigamente. “Foi ontem mesmo, eu tinha visto na TV falando sobre o agendamento, e eu falei pra fazermos alguma coisa diferente. Vamos conhecer o Teatro Amazonas melhor, conhecer sobre as coisas de antigamente”, disse o jovem.

Do lado de fora, o casal de turistas João Patrício e Marilda Patrícia esperam ansiosos pelo chamado do guia para o início do passeio. Vindos de Florianópolis (SC), eles aproveitaram a estadia em Manaus para visitar o principal monumento histórico da capital amazonense pela primeira vez. “Era um prazer que a gente tinha pra realizar, de virmos aqui e agora estamos realizando, vir conhecer o Teatro”, destacou Marilda.

De acordo com o secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), Marcos Apolo Muniz, a reabertura do Teatro Amazonas, bem como de outros espaços administrados pela pasta, foi fruto de um planejamento em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, e deverá dar um gás para a economia e ao setor de turismo no estado.

“A partir do momento que a gente consegue movimentar a economia, quando a gente dá possibilidade ao turista visitar, dos guias também trazerem seus turistas, as próprias agências e a própria cultura também ganham com essa possibilidade e a população amazonense, que tem a chance de conhecer o teatro pela primeira vez ou, na verdade, rever o teatro”, diz o secretário.

Roteiro

Os grupos de visitantes entrarão pela porta principal do Teatro e sairão pelo acesso da rua 10 de Julho. A cada 45 minutos, um grupo novo será chamado. A medida tem como objetivo impedir encontros de diferentes grupos ao mesmo tempo e evitar aglomerações no espaço cultural.

A visitação tem duração média de 30 minutos e inclui o Hall, Salão de Espetáculos, Saleta de Arquitetura e órgão eletrônico, maquete de Lego do Teatro Amazonas, Salão Nobre e varanda frontal, sala de exposição e camarim de época. Cada etapa tem entre três a cinco minutos, com exceção do Salão de Espetáculos, com tempo previsto de nove minutos.

Segurança

O Teatro Amazonas adotou todos os procedimentos necessários para evitar o risco de contaminação e garantir a segurança das pessoas. As visitas vão acontecer com grupos de até dez pessoas por horário, conforme os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

“A sanitização é constante, ela é periódica, há um estudo pra isso e a equipe de limpeza também trabalha pra manter todos os ambientes comuns devidamente higienizados. A pessoa ao entrar já tem sua temperatura aferida, tem um totem de álcool em gel ali, ela já tem uma placa com todas as instruções, a equipe que o atende já está toda paramentada e orientada para manter o distanciamento entre as pessoas”, destacou Marcos Apolo.

Funcionamento

Durante o mês de maio, as visitas podem ser realizadas de terça a sexta-feira, das 12h às 17h. Os agendamentos iniciaram na última segunda-feira (17/05) e devem ser feitos pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Para agendar uma visita, o público escolhe o horário e informa um número de telefone e o CPF.