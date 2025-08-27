A notícia que atravessa o Brasil!

Princípio de incêndio assusta moradores no Prosamim, em Manaus

Chamas iniciaram em ar-condicionado e foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Por Marcia Jornalist

27/08/2025 às 10:16

Notícias de Manaus – Um princípio de incêndio causou pânico entre os moradores do Parque Residencial do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) na noite dessa terça-feira (26).

O incidente ocorreu no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, e as chamas teriam se originado de um ar-condicionado em um dos apartamentos.

De acordo com as informações disponíveis, o fogo começou quando o aparelho de ar-condicionado apresentou uma falha e pegou fogo. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e chegou ao local para conter as chamas.

Graças à pronta resposta da equipe, o incêndio foi controlado antes que se espalhasse para outros imóveis da área.

Felizmente, não há relatos de feridos, mas a situação gerou apreensão entre os residentes, que temeram pela segurança de suas famílias e propriedades.

O CBMAM destacou a importância de verificações regulares nos aparelhos eletrônicos para evitar acidentes desse tipo.

LEIA MAIS: Veja o momento em que membros do CV executam rival com 19 tiros na Zona Leste de Manaus

Moradores expressaram alívio pelo desfecho positivo, mas a ocorrência serve como um alerta sobre os riscos de incêndio e a necessidade de estar sempre preparado para emergências.

Moradores expressaram alívio pelo desfecho positivo, mas a ocorrência serve como um alerta sobre os riscos de incêndio e a necessidade de estar sempre preparado para emergências.

