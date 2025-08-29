Princípio de incêndio atinge escola infantil na Zona Leste de Manaus; Assista

Notícias de Manaus – Na tarde desta sexta (29) um princípio de incêndio foi registrado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Emília Mestrinho, localizado na Rua José Maria da Fé, 2, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

PUBLICIDADE

Funcionários da escola, juntamente com pais de alunos, conseguiram controlar as chamas utilizando extintores disponíveis no local.

O incidente gerou preocupação entre os moradores da região, que relataram a presença de fumaça e o cheiro de queimado. Apesar da situação alarmante, a rápida ação da comunidade evitou danos maiores à estrutura da escola e garantiu a segurança das crianças.

PUBLICIDADE

Após o controle do incêndio, equipes de bombeiros foram acionadas para inspecionar a área e confirmar a extinção total do fogo. Não houve registros de feridos, mas as autoridades estão avaliando os danos para planejar os reparos necessários.

As causas do incêndio ainda estão sob investigação, e a comunidade aguarda esclarecimentos sobre o que provocou o início das chamas.

LEIA MAIS:Estudantes da zona Leste de Manaus participam de palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

Novas informações sobre o caso devem ser divulgadas à medida que as investigações avançarem, garantindo transparência e segurança para todos os envolvidos.