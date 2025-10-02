A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Princípio de incêndio atinge restaurante no bairro Alvorada, em Manaus

Incidente ocorre na Avenida Dom Pedro I, mas fogo já foi controlado.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 11:07 - Atualizado em 02/10/2025 às 11:16

Notícias de Manaus – Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (2) em um restaurante localizado nas proximidades do Baratão da Carne, na Avenida Dom Pedro I, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros estabelecimentos.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos no incidente. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades estão investigando os fatores que podem ter contribuído para o início das chamas.

Testemunhas relataram ter visto fumaça saindo do restaurante, o que gerou preocupação entre os frequentadores e moradores da região. O local foi rapidamente isolado pelos bombeiros, que atuaram de forma eficaz para evitar que o incêndio causasse maiores danos.

O atendimento às emergências foi bem coordenado, e a situação foi controlada sem a necessidade de evacuação em massa das áreas circunvizinhas.

As autoridades locais informaram que continuarão a investigar o ocorrido para determinar as causas do incêndio e garantir a segurança do local.

Mais informações devem ser divulgadas à medida que a investigação avança e os bombeiros finalizam os relatórios sobre o incidente.

