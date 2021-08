Problemas na iluminação da Arena da Amazônia fazem governador descartar partida Brasil x Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Apesar do desejo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partida Brasil x Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, não será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus. Quem garante é o próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, que nesta segunda-feira (16) que o estádio está com problema de iluminação e não poderá receber o clássico sul-americano, no dia 12 de outubro.

Continua depois da Publicidade

“Eu fui consultado sobre a possibilidade da realização de um jogo da Seleção brasileira aqui no Amazonas. Mas nós temos uma situação relacionada à iluminação da Arena da Amazônia. Para o jogo Brasil e Uruguai não tem condições de receber. A gente não tem prazo para fazer as adequações necessárias”, explicou o governador.

Ao mesmo tempo que descartou Brasil x Uruguai, Wilson Lima revelou que existe a intenção de trazer outro jogo para a capital amazonense, Brasil x Colômbia, que acontece no dia 11 de novembro.

“Para o mês de novembro a gente já tem condições. A gente está trabalhando aí a possibilidade de receber o jogo Brasil e Colômbia. Isso ainda está em um estágio inicial e a gente vai discutir posteriormente se terá público ou não, se vai se confirmar”, disse Wilson Lima.