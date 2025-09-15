A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Processo seletivo abre 500 vagas na Secretaria de Cultura com salários de até 12 mil em Manaus

Oportunidades de emprego para artistas e técnicos.

Por Marcia Jornalist

15/09/2025 às 08:35

Ver resumo

Notícias de Manaus – Estão abertas as inscrições para um processo seletivo que oferece 500 vagas em cadastro de reserva na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

PUBLICIDADE

A seleção é organizada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e disponibiliza salários que podem chegar a R$ 12,7 mil.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (17/09) pelo site da AADC (www.agenciacultural.org.br). O processo seletivo abrange oportunidades para artistas e técnicos de diversas áreas, incluindo arquitetos, psicólogos e pedagogos.

PUBLICIDADE

A maioria das vagas está destinada ao Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Manaus, que oferece 305 vagas para cadastro de reserva. O processo está dividido em quatro categorias:

  1. Corpos Artísticos (83 vagas): Músicos, bailarinos e percussionistas, com salários que variam de R$ 3,2 mil a R$ 12,7 mil. Alguns cargos exigem portfólio e vídeo de apresentação.
  2. Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro (305 vagas): Vagas para instrutores de dança, música e teatro, além de analistas de projetos e pedagogos, com salários de R$ 2,7 mil a R$ 5,8 mil.
  3. Espaços Culturais (47 vagas): Funções como arquiteto e historiador, com salários entre R$ 2,7 mil e R$ 4,3 mil.
  4. Cargos Administrativos (116 vagas): Incluindo auxiliar administrativo e técnico de informática, com salários de R$ 1,6 mil a R$ 3,6 mil.

LEIA MAIS: Manaus FC demite técnico após comentário nas redes sociais sobre morte de Charlie Kirk

Candidatos com deficiência (PCD) podem se inscrever, e o resultado final do cadastro de reserva está previsto para 23 de março de 2026.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Manauara é morta com facadas no pescoço pelo ex-marido em bar no Mato Grosso

Vítima vinha sendo ameaçada de morte desde o término do relacionamento.

há 19 minutos

Brasil

“Careca do INSS” vai depor na CPMI nesta segunda-feira 

Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na última sexta-feira.

há 48 minutos

Pará

Flanelinha é preso suspeito de coagir motoristas e cobrar valores irregulares em Belém 

Homem exigia pagamentos de até R$ 40 para liberar estacionamento.

há 1 hora

Polícia

Suspeito de matar homem a facadas é preso no interior do Amazonas

Vítima foi confundida com um criminoso.

há 1 hora

Meio Ambiente

Em 40 anos, Amazônia perdeu área de vegetação do tamanho da França 

Foram 52 milhões de hectares entre os anos de 1985 e 2024.

há 2 horas