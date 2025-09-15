Processo seletivo abre 500 vagas na Secretaria de Cultura com salários de até 12 mil em Manaus

Notícias de Manaus – Estão abertas as inscrições para um processo seletivo que oferece 500 vagas em cadastro de reserva na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A seleção é organizada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e disponibiliza salários que podem chegar a R$ 12,7 mil.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (17/09) pelo site da AADC (www.agenciacultural.org.br). O processo seletivo abrange oportunidades para artistas e técnicos de diversas áreas, incluindo arquitetos, psicólogos e pedagogos.

A maioria das vagas está destinada ao Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em Manaus, que oferece 305 vagas para cadastro de reserva. O processo está dividido em quatro categorias:

Corpos Artísticos (83 vagas): Músicos, bailarinos e percussionistas, com salários que variam de R$ 3,2 mil a R$ 12,7 mil. Alguns cargos exigem portfólio e vídeo de apresentação. Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro (305 vagas): Vagas para instrutores de dança, música e teatro, além de analistas de projetos e pedagogos, com salários de R$ 2,7 mil a R$ 5,8 mil. Espaços Culturais (47 vagas): Funções como arquiteto e historiador, com salários entre R$ 2,7 mil e R$ 4,3 mil. Cargos Administrativos (116 vagas): Incluindo auxiliar administrativo e técnico de informática, com salários de R$ 1,6 mil a R$ 3,6 mil.

Candidatos com deficiência (PCD) podem se inscrever, e o resultado final do cadastro de reserva está previsto para 23 de março de 2026.