Processo seletivo seleciona vacinadores para Campanha Antirrábica em Manaus

O Processo Seletivo Simplificado n° 001/2023, para a Contratação Temporária de 250 vacinadores/registradores que irão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2023 está com inscrições abertas. O trabalho temporário terá início no dia 11/9 e se estenderá até o dia 29/11, inclusive aos sábados que não forem feriados, conforme edital que pode ser conferido pelo link.

O candidato deverá realizar sua inscrição exclusivamente pelo site da Semsa, no endereço eletrônico até às 23h59 do dia 24 de julho, preenchendo integralmente a Ficha de Inscrição e declarando submeter-se às condições exigidas no edital que embasa o processo simplificado. Do total de 250 vagas, 13 são reservadas a candidatos na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), correspondente 5% das vagas ofertadas.

O gerente de Gestão do Trabalho em Saúde, (Getrab) que é subordinado à Diretoria de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Dtrab) da Semsa, Eymerson Encarnação, informa que processo seletivo simplificado é fundamental para que a campanha antirrábica seja desenvolvida na capital. “Pedimos que os candidatos leiam atentamente o edital, verifiquem todas as informações solicitadas e façam o preenchimento correto de todos os campos, cumprindo todos os passos obrigatórios para participar da seleção”, assinalou.

Remuneração

A remuneração mensal do vacinador será de R$ 1.320 acrescido de parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado de 5%, decorrente de agente agressivo biológico (conforme Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de 2012), auxílio transporte e salário família. Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo.

A jornada de trabalho será de 36 horas semanais, de segunda a sábado, no horário de 7h30 às 13h30, durante a fase de execução dos trabalhos que compreende o período de 11/9 a 29/11 deste ano.

Os critérios para pontuação serão definidos com base nas capacitações de qualificação do candidato e nas cargas horárias de cada especialização, que deve ser superior a 8 horas conforme descrito no edital.

Os critérios de pontuação para desempate serão realizados pela idade (candidato mais idoso, conforme Lei Federal nº. 10.741) e pelo tempo de experiência na função e/ou atividade como vacinador/registrador de cães e gatos. Cursos de qualificação e/ou aperfeiçoamento na área de zoonoses com cargas horárias superiores a oito horas também funcionam como critério para desempate.

