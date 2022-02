Procon-AM segue com participação na CPI itinerante da energia elétrica, com 71 atendimentos já realizados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) realizou 71 atendimentos nos bairros de Manaus e no interior do Estado, pelas ações itinerantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da energia elétrica, da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). As atividades externas iniciaram no dia 8 de fevereiro.

Na segunda-feira (21/02), a equipe do Procon-AM esteve no Centro Social Urbano (CSU), do bairro Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. O diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe, explica que o objetivo é ouvir a comunidade, para que soluções possam ser encontradas.

“Damos voz à população, que é diretamente afetada pelas diversas questões que envolvem a energia elétrica, seja pelos valores, cortes indevidos ou apagões que duram horas. Conforme determinação do governador Wilson Lima, priorizamos o diálogo com a comunidade, com nossa equipe de prontidão para registro de denúncias e reclamações”, afirma Jalil Fraxe.

Pela CPI itinerante, o Procon-AM já realizou atendimentos nas zonas norte, oeste, centro-oeste, sul e centro-sul de Manaus, além do município de Barcelos, que será seguido por outros pontos no interior do Estado. Para o atendimento, o consumidor deve levar documento de identificação, comprovante de residência e a fatura a ser reclamada.