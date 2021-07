Procon apreende duas toneladas de sal impróprios para consumo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu duas toneladas de sal no depósito de uma distribuidora na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. A ação, que ocorreu nesta segunda-feira (12/07), teve apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A equipe de fiscalização encontrou o material com embalagens violadas. Por isso, o produto precisou ser descartado após a apreensão. A empresa foi autuada.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a ação ocorreu após denúncia encaminhada ao órgão.

“Conseguimos, com o apoio da Polícia Militar, tirar de circulação uma grande quantidade de sal que estava imprópria ao consumo. Atendemos à denúncia do consumidor e, de forma integrada, estamos dando a resposta que a sociedade espera. É de se ressaltar a atenção que os demais órgãos têm dado às demandas do consumidor”, aponta.