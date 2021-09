Procon apreende mais de 170 Kg de produtos em supermercado de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 170 quilos de produtos em condições inadequadas para venda e consumo em um supermercado, localizado na zona sul de Manaus. A ação ocorreu nesta quarta-feira (29/09). No local, os fiscais do Procon-AM recolheram laticínios, temperos, conservas, carne vermelha e produtos de limpeza.

No total, foram recolhidos 176,3 quilos de produtos. Desse total, pelo menos 141 quilos estavam com as respectivas datas de validade ilegíveis. A equipe do órgão também retirou itens em más condições de armazenamento.

Após a ação, a mercadoria apreendida foi descartada. O estabelecimento foi autuado. “As informações do produto devem, necessariamente, estar visíveis. A validade é algo preocupante, já que os estabelecimentos não podem comercializar produtos sem que apareça, explicitamente, o prazo estipulado pelo fabricante, além de normas para o consumo seguro do produto. Vamos continuar coibindo práticas que atentem contra a saúde e segurança do consumidor”, afirmou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.