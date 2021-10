Procon apreende mais de 70 kg em produtos vencidos de supermercado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 70 Kg em produtos em condições inadequadas em um supermercado localizado na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A ação ocorreu nesta quarta-feira (13/10).

Os fiscais do órgão autuaram o estabelecimento e recolheram produtos de limpeza e alimentos (pescado, carne vermelha, doces, itens em conserva e laticínios). Foi apreendido um total de 79,99 Kg em mercadoria, descartada após a ação.

A maioria dos itens estava com as respectivas datas de validade expiradas, mas também foram encontrados produtos com embalagens violadas. “O Procon-AM está nas ruas, atendendo as demandas da população. Os supermercados seguem com uma demanda alta, pela venda de produtos fora da validade e, por isso, nossas ações seguem intensificadas nesse segmento”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.