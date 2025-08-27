Procon e Decon apreendem 1.500 produtos falsificados em lojas de Manaus

Notícias de Manaus – Uma operação conjunta entre o Procon Manaus e a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor do Amazonas (Decon-AM) resultou na apreensão de aproximadamente 1,5 mil produtos falsificados em quatro lojas da zona Centro-Sul da capital, na manhã desta quarta-feira (27/8). A ação foi coordenada pelo delegado Rafael Guevara dos Santos.

Entre os produtos recolhidos estavam capas de celular, cabos USB e carregadores falsificados, com uso indevido de marcas, ausência de informações sobre a origem e falta de certificação de órgãos competentes, como a Anatel, no caso dos carregadores.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), produtos falsificados, alterados ou que ofereçam risco à saúde e segurança do consumidor são considerados impróprios para uso (Art. 18, § 6º, inciso II).

“O trabalho conjunto amplia o alcance das ações e permite identificar rapidamente produtos irregulares. Essa integração é fundamental para prevenir riscos antes que cheguem às mãos da população, garantindo mais segurança e confiança no mercado”, destacou o presidente em exercício do Procon Manaus, Fabrício de Lima.

O Procon reforça que a população pode colaborar denunciando irregularidades pelo telefone 151.