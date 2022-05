Procon encontra alimentos sendo vendidos com embalagens violadas em Manaus

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 30 quilos de produtos em condições inadequadas, nesta sexta-feira (13/05). A ação ocorreu em um supermercado na Av. Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

No local, a equipe recolheu 5,5 litros de produtos de limpeza com validade ilegível e 33,8 quilos de alimentos com embalagem violada, o que totalizou 39,361 quilos de produtos apreendidos. Os itens foram descartados e o estabelecimento autuado.

“Recebemos essa denúncia e constatamos que o local comercializava, de fato, produtos em condições que colocam a saúde do consumidor em risco. Verificamos uma maioria de alimentos com embalagens abertas, e, por isso, a opção mais segura é o descarte”, explica o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.