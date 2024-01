Procon Manaus divulga resultado de pesquisa de preços de combustíveis; confira

Notícias de Manaus – Nesta terça-feira, 23/1, o Procon Manaus divulgou os resultados de uma pesquisa de preços de combustíveis realizada em 45 postos da cidade. O objetivo da pesquisa é proteger os interesses dos consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e promover a livre concorrência no mercado.

A pesquisa abrangeu postos localizados em diferentes zonas da cidade e revelou variações significativas nos preços praticados. Essas variações evidenciam a importância de realizar uma pesquisa antes de realizar o abastecimento.

De acordo com a Lei N. 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade do Procon proteger os interesses dos consumidores em relação aos preços e ofertas dos produtos e serviços. Além disso, o órgão tem como objetivo incentivar a livre concorrência e coibir práticas de infrações à ordem econômica, como o cartel de preços.

O levantamento realizado pelo Procon Manaus reforça a importância de realizar uma pesquisa antes de abastecer o veículo. Com as variações de preços encontradas nos postos da cidade, é fundamental comparar os valores praticados e escolher a opção mais vantajosa para o consumidor.

Leia documento completo:

Pesquisa Combustíveis

A pesquisa de preços de combustíveis também tem como objetivo incentivar a livre concorrência no mercado. Com a divulgação dos resultados, os consumidores têm acesso às informações necessárias para tomar uma decisão informada sobre onde abastecer seu veículo.

“A pesquisa será realizada semanalmente em diversos postos de combustíveis com intuito de acompanhar a variação dos preços praticados em Manaus e divulgada para que os consumidores busquem as melhores opções de compra. A população agora conta com informações detalhadas para tomar decisões mais conscientes diante das oscilações no mercado de combustíveis”, destacou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.