Procon notifica postos em Manaus por aumento do valor do Gás Natural Veicular

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou, nesta quinta-feira (22/07), três postos de combustíveis em Manaus sobre o aumento do preço do Gás Natural Veicular (GNV). O órgão pediu que os estabelecimentos encaminhem, em até dois dias corridos, informações sobre os valores de compra e venda do produto.

A equipe de fiscalização do órgão apresentou notificações a dois postos na Avenida Torquato Tapajós e um na Avenida Constantino Nery. Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, diversas denúncias sobre a alta do GNV têm sido registradas no atendimento do órgão.

“As demandas que aparecem são variadas e hoje verificamos muitas denúncias pelo telefone e e-mail sobre o aumento desse combustível. A fiscalização prontamente atendeu aos chamados da população e já notificou os três postos, para que apresentem as notas no prazo de 48 horas, sob pena de serem autuados. Se o aumento não for justificado, será enquadrado como preço abusivo e devidamente punido, de forma proporcional ao porte do estabelecimento”, explica o titular do órgão.

Gás Natural Veicular – O GNV é considerado um combustível menos agressivo à atmosfera, com quase nenhuma emissão de monóxido de carbono. Além disso, tem custo menor do que o Gás Liquefeito de Petróleo.

Denúncias – Os consumidores podem entrar em contato com o Procon-AM nos números 0800 092 1512, 3215-4009/4012, no e-mail [email protected] ou via redes sociais (Instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas).