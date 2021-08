Produção de documentário sobre o caso Flávio é negado pela Netflix

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Netflix Brasil negou que esteja produzindo um roteiro fazer documentário sobre o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos achado morto em setembro de 2019 em Manaus. A informação é do site Zero Hora Manaus.

Continua depois da Publicidade

Desde ontem circula nas redes sociais várias matérias afirmando que a plataforma de streaming estaria preparando documentário sobre o caso devido a proximidade da retomada do julgamento programado para setembro. A propagação dessa notícia é de cunho político uma vez que são réus no processo Alejandro Molina Valeiko e Paola Molina Valeiko, enteados do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

De acordo com o site, a Netflix afirma desconhecer a informação, e que não foi contactada por nenhum de

seus roteiristas sobre o caso em questão. Na oportunidade, também afirma, que toda produção de qualquer seriado ou documentário, passa por um criterioso estudo, visando sempre manter o nível de produções com sua marca.

Confira email da plataforma: