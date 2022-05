Produtos de limpeza e alimentos em condições inadequadas são apreendidos em supermercado de Manaus

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 114 Kg de produtos em condições inadequadas em um supermercado na Avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 23/05.

No local, a equipe do órgão recolheu 49 itens, entre produtos de limpeza, massas, carnes vermelhas, laticínios e temperos com as respectivas datas de validade expiradas e/ou embalagens violadas.

Os produtos foram descartados e o estabelecimento foi autuado. “Mais uma apreensão de grande porte, desta vez em um supermercado na zona leste, com grande movimentação de consumidores. Nossas equipes estão nas ruas, com atenção especial às denúncias encaminhadas, mas também seguindo um cronograma que passa por todas as zonas de Manaus e também pelos municípios do interior do Estado”, destacou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.