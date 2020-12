Professor da UEA morre vítima da Covid-19

Redação AM POST

O professor da Escola Superior de Tecnologia (EST),da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André Luiz do Vale Soares, morreu neste domingo (27), em decorrência da Covid-19.

Em nota, a Universidade lamentou a morte do docente. “A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) vem a público externar o mais profundo pesar pelo falecimento do professor da Escola Superior de Tecnologia (EST), André Luíz do Vale Soares, ocorrido neste domingo (27/12). A UEA solidariza-se com a família e amigos do Professor e lamenta essa perda irreparável. Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda dor em fé e esperança”, diz a nota.