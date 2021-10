Professores comemoram reajuste salarial de 10,94% anunciado pela Prefeitura de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito David Almeida e o secretário Pauderney Avelino anunciaram na terça-feira, 5/10, o reajuste de 10,94% do salário dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o rateio da sobra do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) de 2021. A notícia foi muito comemorada pelos educadores da rede municipal, que há tempos esperavam por esse reconhecimento.

Mais de duas mil pessoas, entre professores, gestores, administrativos, gerentes e diretores de setores participaram do evento no auditório do Studio 5, no Distrito Industrial, zona Sul.

Para William Alencar, professor de língua portuguesa, da escola municipal Francisca Pereira, a notícia encerra um ciclo de muita expectativa entre os educadores do município.

“Depois de vários anos e administrações que passaram, vamos receber algo que é nosso por direito, mas que até então não nos tinham dado, que é o rateio da sobra do Fundeb. Muito obrigado pela atitude do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino”, disse.

De acordo com a professora de educação infantil do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Olavo Bilac, Sandra Martins, o aumento da data-base é importante, tendo em vista a crise econômica por que as famílias brasileiras passam devido à pandemia.

“Com certeza esse anúncio dado pelo prefeito e pelo secretário vem atender as nossas ansiedades de forma geral, ou seja, não só para o professor, mas sim para todos os servidores da Semed, tendo em vista que ainda passamos por um momento muito difícil. Por conta da pandemia, o poder de compra do brasileiro diminuiu, a inflação subiu e, consequentemente, o custo de vida aumentou”, disse a educadora, que também destacou que esse reajuste representa a valorização dos profissionais da educação.

“Com certeza traz uma motivação a mais para todos os servidores da rede, em especial aos professores, que tanto esperavam essa notícia sobre o Fundeb. Agora estamos sendo valorizados”, completou.

Carlas Freitas, professora do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da escola municipal Ulisses Guimarães, mencionou entusiasmada como recebeu as notícias sobre a data-base e do pagamento do Fundeb.

“Estou muito feliz pela coragem do prefeito David Almeida e do secretário Pauderney Avelino de nos agraciar com o Fundeb, por aumentar nossa data-base. E, para nós professores, que trabalhamos de forma incansável, que buscamos diariamente dar o nosso melhor para os alunos, essas garantias vêm coroar o nosso trabalho. Só tenho a agradecer e dizer meus parabéns pelo trabalho que estão fazendo no município e na Semed. Muito obrigada mesmo”, pontuou.