Profissionais de saúde da Samel são premiados por destaque profissional segundo avaliação dos pacientes

Médicos, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos que integram a equipe multidisciplinar da Samel e que atuam nas unidades hospitalares do grupo foram agraciados e premiados na noite de ontem, 08 de fevereiro, como reconhecimento por prestarem atendimentos de excelência aos seus pacientes durante o ano de 2022.

O evento de premiação aconteceu no restaurante La Parrilla Grill e contou com a presença dos agraciados; do presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau; do diretor técnico, Dr. Odicélio Silva; da diretora clínica, Dra. Samira Corrêa; da diretora de Marketing, Julianne Nicolau; e do gerente médico, Dr. Rondinelli Matos.

A seleção dos agraciados teve como base o resultado da pesquisa de satisfação que é respondida por cada paciente após o atendimento recebido, realizada através de e-mail e pelo Aplicativo Samel. A ideia da premiação é incentivar para que cada vez mais profissionais atuantes na Samel possam buscar o aperfeiçoamento no ambiente de trabalho e a prestação de um atendimento humanizado ao paciente.

Para o presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, o reconhecimento é a prova do profissionalismo e do compromisso desses profissionais com a saúde dos pacientes. “Isso é sempre motivo de orgulho para todos nós, da Samel, quando algum dos nossos profissionais de saúde é elogiado pelos nossos pacientes. Cuidar da vida dos usuários Samel é um dos nossos compromissos e ter esse trabalho reconhecimento e valorizado é sempre muito importante”, destacou.

Programa Destaques Samel

O programa Destaques Samel foi desenvolvido pela Diretoria Médica da instituição com o propósito de premiar profissionais de saúde, como médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outras especialidades, que atenderam alguns critérios, como quantidade de avaliações e nota igual ou superior a 4,8 na avaliação realizada pelos próprios pacientes, no período de janeiro a dezembro de 2022.

Confira a lista dos profissionais de saúde agraciados:

1. Marcel Barros Dos Santos

2. Diana Nogueira Do Nascimento

3. Raimundo Monteiro Maia Filho

4. Juliene Marques De Carvalho

5. Eun Chul Park

6. Joilson Travassos De Melo

7. Carolina Leslie Braga Monteiro

8. Debora Aline Brasil Paiva

9. Ingrid Demosthenes Wanzileu

10. Satiko Andrezza Takano Peixoto

11. Bruno Dos Santos Vasquez

12. Jessica Bastos Cabral Dos Anjos

13. Ana Carolina Maia De Sequeira E Silva

14. Marilu Cavalcante Gomes

15. Raquel Okamura Abensur

16. Paulo Cesar de Lima Ferreira

17. Paula Barros Pereira

18. Carla de Oliveira Maia

19. Adriane Alves Byron De Souza

20. Emir Syagha

21. Otavio Mendes Filho

22. Ana Paula Germano Cavalcante Gomes

23. Rafaela Lobato Merchak

24. Aryadine Allinne Machado de Miranda

25. Thomas Jefferson Reis Pereira

26. Carlos Enrique Campos Asenjo

27. Bruno Bellaguarda Batista

28. Pablo Tulio Cavalcante Costa

29. Daniele De Medeiros Coelho

30. Marcelo Guedes Halinski

31. Daniel Lourenço Lira

32. Rubem Alves Da Silva Neto

33. Maria Auxiliadora Neves De Carvalho

34. Rafael Wei Min Leal Chang

35. Luis Felipe Tupinamba Da Silva

36. Romilton De Araujo Santos

37. Ana Marcia Freitas Carlos

38. Vitor Araujo Mar

39. JUCIGLEISON ALVES DE OLIVEIRA

40. Caroline Brum Sena

41. CHARDESSON FERNANDES DO CARMO

42. Higino Felipe Figueiredo

43. Larissa Russo Lustosa Rodrigues

44. Tatiana Valois Coelho Barroso Dos Santos

45. Fabio De Queiroz Medeiros

46. Sandokan Cavalcante Costa

47. Luis Fernando Tupinamba Da Silva

48. Renata De Castro Silva

49. Renan De Souza Pecora

50. Felipe Jezini

51. Priscilla Ribeiro dos Santos Campelo

52. Andreza Lins Falcone Pontes

53. Tomas De Freitas Garcia

54. Samara Alexandrina Monte Verde Bentes

55. Antonio Carlos Luzio

56. Leonor Leite Campos De Araujo

57. Victor Cardoso Vasques

58. Nathalia Merini de Carvalho

59. Vinicius Diniz Rodrigues

60. Sidney Raimundo Silva Chalub

61. Caroline Bentes Samuel

62. Claumendes Cardoso de Souza Filho

63. Bruna Cecilia Neves De Carvalho

64. Wilson Ribeiro Mesquita

65. Lourival Rebelo D Albuquerque

66. Rodrigo Otavio M De Oliveira

67. Antonio Manoel Siqueira Pimenta

68. Loyana Guimaraes Bie De Araujo

69. Teovanna Justiniano Pessoa

70. Cristiane Lopes Da Silva

71. Rafael Dos Santos Barbosa

72. Marcela Oliveira Sousa

73. SUELEN CARVALHO DE ARAUJO

74. Thiago Francisco Nunes De Oliveira Dantas

75. Mariana Leitao Tapajos

76. Miguel Angelo Anzoategui

77. Thaina Gomes Martins

78. Lorena Russo Lustosa Rodrigues

79. Paulo Sergio Lopes Merchak Junior

80. Fabricio Henrique Mendes Costa

81. Juarez Rabello Montemurro

82. Carina Carvalho Tavares

83. Matheus Diniz Araujo Teixeira

84. Newmary Campos Dos Santos

85. Alice Brito Brandao

86. Taissa Da Cruz Jezini

87. Lissett Caridad Gonzales Perez