Profissionais de saúde selecionados em chamamento público já estão atuando na rede municipal de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Dos 436 profissionais de saúde selecionados no chamamento público emergencial da Prefeitura de Manaus, 350 já estão trabalhando na rede de atenção básica. São médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas que, durante o período de seis meses, irão fortalecer os serviços de saúde ofertados pelo município.

Continua depois da Publicidade

A contratação, em regime temporário, foi necessária para suprir as demandas relacionadas ao cenário epidemiológico da capital, marcado pelo aumento no número de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais e também pelo aumento de profissionais licenciados por motivo de doença, neste início de ano.

Do total de profissionais de saúde selecionados, 86 não compareceram para formalizar o processo de integração à rede municipal de saúde. Para suprir essas vagas, a Prefeitura de Manaus realizará uma nova chamada no mês de fevereiro, de acordo com a classificação dos profissionais que estão no banco de reserva.

“Os serviços da Semsa, principalmente aqueles ligados à testagem rápida de antígeno para a Covid-19, que incluem assistência médica e farmacêutica, e a vacinação, que agora contempla o público infantil, estão sendo bastante demandados pela população. Estamos ainda com déficit de profissionais que precisaram se afastar por motivo de doença. Esse novo quadro exigiu uma reordenação da rede e por isso é necessário fazer um novo chamamento, para que essas vagas sejam ocupadas”, explica a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Continua depois da Publicidade

O Edital de Chamamento Público Emergencial 001/2022, que disponibilizou 436 vagas, foi realizado em uma única etapa de caráter classificatório. As inscrições foram realizadas somente pela internet, no período 17 a 19. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), da última quinta-feira, 20/1, e os profissionais selecionados tiveram os dias 21, 22 e 24 de janeiro para apresentar a documentação na sede da Semsa e assim dar seguimento aos procedimentos pré-admissionais.

Do total de 436 vagas, 63 foram destinadas para médico clínico geral (40 horas); 55 vagas para médico clínico geral (20 horas); 74 vagas para enfermeiros; 238 vagas para técnico em enfermagem e 6 vagas para fisioterapeuta.

Continua depois da Publicidade

Concurso

Para ampliar sua capacidade de atendimento na Atenção Primária à Saúde, a Semsa vai realizar novo concurso público para preenchimento de 2.001 vagas. O certame está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas, e as provas acontecem em abril e maio.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro para Especialistas em Saúde (médicos) e até o dia 15 de fevereiro para os cargos Especialista em Saúde (nível superior), Assistente em Saúde (níveis fundamental, médio e médio técnico) e Assistente em Saúde (condutor de motolância e condutor de ambulância).

Continua depois da Publicidade

As informações sobre o concurso e as respectivas inscrições, que se encerram no dia 15 de fevereiro, podem ser conferidas pelo link: https://bit.ly/editalsemsa2022.