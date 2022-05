Programa ‘Asfalta Manaus’ chega ao bairro Compensa onde ação contemplará ruas secundárias

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, deram início, na tarde desta terça-feira (03/05), à quarta frente de obras do programa Asfalta Manaus, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Ao todo, a parceria entre Estado e Município vai permitir a recuperação de 10 mil ruas em todas as zonas da capital.

Neste momento, os trabalhos são de fresagem e recapeamento em ruas secundárias, mais no interior dos bairros. “O desenho que foi feito pelo Estado e Prefeitura é que as obras de pavimentação acontecessem de forma diferente. Que elas não começassem pela avenida Brasil, por exemplo, mas aqui por dentro, pelo bairro, porque aqui é onde há a maior dificuldade, os maiores problemas. E é assim que está sendo feito na zona norte, na zona leste, na zona sul e centro-sul, em toda Manaus”, explicou o Wilson Lima.

Ao falar para a comunidade, o governador lembrou da avó dele, dona Chiquinha, que faleceu aos 93 anos de idade e era moradora da rua da Estanave, no bairro Compensa, e que parte da família do pai dele mora no bairro. Por isso, disse ter um carinho especial pela Compensa.

O Governo do Amazonas repassou R$ 150 milhões para a Prefeitura de Manaus para execução do programa Asfalta Manaus, que é um dos 11 projetos de um pacote de investimentos de R$ 580 milhões anunciados por Wilson Lima para obras e serviços na capital.

“Nós vamos recuperar todas as ruas da Compensa, nós não queremos nenhum buraco. Nós queremos a melhor estrutura para cidade de Manaus e a Compensa faz parte desse trabalho”, disse o prefeito David Almeida.

Para os moradores, o sentimento é de gratidão. “Com certeza, hoje é um dia de glória, um dia de parabéns ao bairro da Compensa onde nós estamos recebendo a equipe do prefeito e do governador. Eu moro aqui há 40 anos e eu nunca tinha visto um evento desses, onde prefeito e governador vem trazendo uma obra para beneficiar os moradores”, disse o presidente do bairro Compensa, Alexandre Silva.

A vistoria dos trabalhos começou a ser feita pelo governador e prefeito na segunda-feira (02/05) nos bairros Alvorada, zona centro-oeste, e Nova Cidade, zona norte. Nesta terça-feira, antes de irem ao bairro Compensa, eles estiveram no bairro Nova Conquista, na zona leste.