Programa ‘Asfalta Manaus’ leva recapeamento asfáltico a mais de 30 ruas no bairro Compensa

Os trabalhos de recapeamento do programa “Asfalta Manaus” são intensificados pela Prefeitura de Manaus, sob coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em mais de 30 vias no bairro Compensa, zona Oeste da capital. Nesta terça-feira, 30/8, as equipes atuam na rua Evaristo da Veiga, antiga rua São João.

Na via, que possui um quilômetro de extensão, feirantes e pequenos comerciantes, como Antônio Pereira, 62, solicitavam há anos os serviços de infraestrutura, para melhorar o tráfego de veículos e também a passagem de pedestres na rua.

“Aqui era difícil atender os clientes, que reclamavam muito do acesso, por conta da rua que estava toda esburacada. Entrava prefeito, saía prefeito e a gente nunca via chegar um grama sequer de asfalto. Agora, vendo as máquinas trabalhando aqui, dá até orgulho!”, disse o comerciante.

O prefeito David Almeida esteve na Compensa, junto ao secretário da Seminf, Renato Júnior, e, logo no início da execução do programa “Asfalta Manaus”, foi assinada a ordem de serviço para a recuperação das vias no bairro, por ordem de criticidade.

“Seguimos a determinação do prefeito David Almeida, de levar infraestrutura de qualidade a toda a cidade, e aqui na Compensa não é diferente. As máquinas do Asfalta Manaus estão a todo vapor por aqui, trazendo recapeamento de qualidade, como há muito tempo não acontecia”, afirmou o secretário Renato Júnior.

Mais de 30 ruas já foram recapeadas no bairro Compensa, e assim que as equipes finalizarem os serviços na rua Evaristo da Veiga, imediatamente entrarão na rua dos Bancários, conjunto Xingu 1, também na Compensa 2. O programa Asfalta Manaus tem a meta de recapear 10 mil ruas ainda este ano, com a missão de transformar Manaus em uma cidade de referência em infraestrutura viária para todo o país.