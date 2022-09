Programa ‘Asfalta Manaus’ segue em ritmo acelerado beneficiando ruas do bairro Novo Israel

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), continua levando recapeamento de qualidade por meio do programa “Asfalta Manaus” para as ruas do bairro Novo Israel, localizado na zona Norte da cidade. Nesta sexta-feira, 9/9, uma equipe com 25 trabalhadores da Seminf atua de forma célere com a meta de recuperar mais quatro ruas do bairro.

As ruas, Rufino de Elizalde, Wanderley Pinto, Sidon e a Professora Santana Felizeda 2, estão recebendo uma média de 200 toneladas de massa asfáltica em toda a sua extensão. Ao todo, 41 ruas já foram finalizadas e entregues aos moradores da área, e a cada semana mais vias são atendidas.

O morador Sebastião Lima, 39, acompanhava da porta de sua casa o asfalto novo chegando em toda a rua da Wanderley Pinho, depois de 25 anos sem manutenção.

“Aqui era só buraco, quando chovia melava toda a frente da nossa casa, e era até perigoso por conta dos lodos e a quantidade de buracos, em deslizar e cair. Agora, toda a vizinhança está contente, eu estou olhando o asfalto na porta da minha casa. Obrigada prefeito David Almeida e o secretário de obras Renato Júnior, aqui nós éramos esquecidos”, disse Sebastião.

Quem se emocionou com os trabalhos na rua Professora Santina Felizeda 2 foi a dona de casa Marlen Sales, 42, que saiu para aproveitar o feriado e quando retornou para a casa já veio pisando em um asfalto quentinho.

“Eu tomei um grande susto, para a nossa surpresa, eu cheguei na minha rua e o asfalto está até na porta da minha casa, um trabalho excelente da prefeitura que vai beneficiar toda a população, pois nós tínhamos muita dificuldade de subir e descer por conta da buraqueira”, relatou a moradora.

A Prefeitura de Manaus vem alcançando vias que por um longo período sofreram com o abandono da falta de serviços de infraestrutura, mas agora conta com o programa “Asfalta Manaus” para levar recapeamento de qualidade para a porta dos moradores, com a meta de recuperar dez mil ruas em toda a capital amazonense.