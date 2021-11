Programa Bolsa Universidade 2022/1 bate mais de 8 mil inscrições nas primeiras horas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Até as 18h desta quarta-feira, 3/11, aproximadamente 8 mil pessoas já haviam se inscrito no Programa Bolsa Universidade 2022/1, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

O programa contempla pessoas residentes em Manaus que possuem baixa renda familiar. Nesta edição estão participando 17 instituições, oferecendo 76 cursos de nível superior (36 de bacharelado, nove de licenciatura e 32 tecnológicos). As inscrições iniciaram às 10h desta quarta-feira e seguem até o próximo dia 12.

Em menos de cinco horas do início das inscrições, mais de 7 mil pessoas já haviam se inscrito no programa, para concorrer a uma das bolsas ofertadas com benefícios integrais (100%) e parciais de 50% e de 75%.

Para se inscrever é só acessar o site do Bolsa: http://bolsa.manaus.am.gov.br/. O edital com as condições de participação e a lista de cursos ofertados estão na edição nº 5.214, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 29/10, e pode ser conferido no endereço http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2021/outubro/DOM%205214%2029.10.2021%20CAD%202.pdf