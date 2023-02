Programa ‘Leite do Meu Filho’ retoma distribuição nos próximos dias em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira, 28/2, a chegada da nova remessa das fórmulas infantis que serão entregues nos próximos dias, para as famílias contempladas pelo programa “Leite do Meu Filho”. Os produtos foram recebidos no Departamento de Logística (Delog) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizado no bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Ao lado do subsecretário municipal de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem, o prefeito de Manaus conferiu as mercadorias adquiridas de forma emergencial, após a empresa vencedora do processo licitatório não conseguir realizar a entrega dos produtos.

“Um programa criado pelo então prefeito Amazonino Mendes. Um ótimo programa e nós estamos dando continuidade. Uma empresa ganhou o certame licitatório e não conseguiu fazer a entrega. Nós tivemos o fornecimento prejudicado por mais de dois meses. Por isso, fizemos uma compra emergencial e já iniciamos outro processo licitatório. Agora chegaram 60 mil latas de dois tipos de fórmula e vamos fazer a entrega para as famílias, regularizando, assim, o fornecimento nesses dois primeiros meses de 2023”, destacou Almeida.

O programa “Leite do Meu Filho” é uma política social da Prefeitura de Manaus, financiada com recursos próprios, que integra as ações de segurança alimentar e nutricional, da promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável das famílias em situação de vulnerabilidade social.

O “Leite do Meu Filho” atende crianças de 0 a 4 anos que se enquadram nos critérios definidos pelo programa. Atualmente, o projeto beneficia quase 17 mil usuários.

David Almeida ainda frisou que a intenção da atual gestão municipal é ampliar o número de beneficiados pelo programa. “É uma necessidade. É um programa que visa o fortalecimento das famílias por meio do fornecimento do leite e nós queremos continuar ampliando este serviço, para que mais famílias possam ser contempladas”, salientou Almeida.

De acordo com a Semsa, o cronograma de entrega dos produtos será divulgado ainda nesta semana, por meio das mídias da prefeitura.