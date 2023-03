Programa ‘Leite do Meu Filho’ retomará distribuição em Manaus na segunda-feira (6)

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anuncia que a distribuição das fórmulas infantis do programa “Leite do Meu Filho” será retomada na próxima segunda-feira, 6/3, inicialmente para crianças da faixa etária de 1 e 2 anos de idade. A entrega será realizada de forma escalonada, seguindo um cronograma pré-definido pela secretaria, para evitar superlotação e aglomerações nas centrais de distribuição.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que os itens foram adquiridos por meio de uma compra emergencial realizada pela Prefeitura de Manaus, após os prazos legais para entrega do leite terem sido descumpridos por parte do fornecedor, vencedor da última licitação.

“Adotamos essa medida para garantir que os beneficiários tenham esse serviço garantido por quatro meses, período em que deve ser concluída uma nova licitação para o fornecimento do leite. As famílias, que vão receber retroativos dos meses anteriores, devem ter atenção ao cronograma para comparecer nas centrais na data indicada”, disse.

O “Leite do Meu Filho” é uma política social financiada com recursos próprios da Prefeitura de Manaus, que promove o direito humano à alimentação adequada e saudável das famílias em situação de vulnerabilidade social, e integra as ações de segurança alimentar e nutricional da secretaria, contemplando crianças de 0 a 4 anos que se encaixam nos critérios definidos pelo programa.

A diretora de Logística da Semsa, Daniela Martine, informa que, com a compra emergencial, a Semsa adquiriu, diretamente do fabricante, aproximadamente 300 mil unidades de fórmulas infantis, 80 mil delas recebidas pela secretaria no início desta semana. “No final do mês, nós vamos receber mais 150 mil latas e na primeira quinzena de abril, a quantidade restante. Enquanto isso, estamos com o processo licitatório em andamento para que a gente não tenha mais essa descontinuidade de abastecimento”, explica Daniela.

Cronograma

A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, informa que o programa atende, atualmente, 6,5 mil crianças na faixa etária de 1 a 2 anos de idade. As centrais farão o atendimento por ordem alfabética, considerando o nome do responsável pela criança, e farão a entrega dos produtos retroativos aos meses de janeiro e fevereiro.

Os responsáveis cujos nomes iniciam com as letras A e B (945 pessoas) serão atendidos na segunda-feira, 6/3; aqueles com as iniciais C, D e E (1.076 pessoas) serão recebidos na terça-feira, 7/3; já na quarta-feira, 8/3, é a vez dos usuários com as iniciais F, G, H, I e J (1.282 pessoas); quinta-feira, 9/3, as iniciais K e L (811 pessoas); e sexta-feira, 10/3, os responsáveis com iniciais M, N, O, P e Q (989 pessoas).

Na semana seguinte, a entrega será retomada para os beneficiários das letras R e S (847 pessoas) na segunda-feira, 13/3, e para as iniciais T, U, V, W, X, Y e Z (579 pessoas) na terça-feira, 14/3. Os participantes do programa que possuem crianças na faixa etária de 3 a 4 anos de idade devem aguardar a divulgação do próximo cronograma de entrega.

“No total, nós temos quase 17 mil beneficiários cadastrados no programa aguardando a chegada das fórmulas infantis. O primeiro produto a chegar foi o destinado às crianças de 1 e 2 anos e a quantidade foi suficiente para atingir a capacidade máxima dos estoques das centrais. Também reforçamos que houve uma mudança no tamanho das latas, mas com a mesma quantidade de produto, pois antes as famílias recebiam quatro latas de 400 gramas, e agora serão duas latas de 800 gramas”, observa.

Em abril, a entrega do “Leite do Meu Filho” será referente ao retroativo a março e também ao mês de abril. As centrais de distribuição do programa estão localizadas no shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte) e no Complexo de Saúde Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Centro-Oeste).