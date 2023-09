Programa ‘Manaus Minha Casa’ abre cadastro nesta segunda-feira (25)

Manaus/AM– O programa “Manaus Minha Casa” vai abrir cadastro nesta segunda-feira (25) para contemplar 17 mil famílias com moradias. Segundo a prefeitura, o objetivo do programa é oferecer habitação segura e adequada para famílias em situação de vulnerabilidade.

O “Manaus Minha Casa” prevê a construção de 1,2 mil moradias por ano para famílias que vivem em áreas de risco e 3 mil moradias do programa. Essas moradias têm como objetivo oferecer condições dignas de moradia para as famílias cadastradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro momento, o programa “Manaus Minha Casa” vai contemplar 252 famílias do bairro Jorge Teixeira, localizado na Zona Leste da cidade. Essas famílias foram afetadas por um desabamento e estão em situação de vulnerabilidade habitacional. A prefeitura, em parceria com o governo federal, irá construir as unidades habitacionais necessárias para abrigar essas famílias.

O secretário municipal de Habitação, Jesus Alves, informou que no total serão construídas 4.200 unidades habitacionais neste ano. Dessas, 3.948 serão construídas por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida” em parceria com o governo federal. As outras 252 unidades serão construídas com recursos da Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Minha Casa”.

Para ter acesso ao programa “Manaus Minha Casa”, é necessário realizar o cadastro no site do Sistema Municipal de Habitação, no endereço simhab.manaus.am.gov.br. O cadastro é gratuito e realizado de forma online, proporcionando mais comodidade aos interessados em participar do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também haverá atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), na Avenida Constantino Nery, nº 200, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, mas somente para instrução sobre o sistema on-line. Os atendimentos no local ocorrem nos horários de 8h às 12h e de 13h às 15h.

O programa “Manaus Minha Casa” é uma iniciativa da prefeitura de Manaus que visa oferecer uma moradia segura e adequada para as famílias em situação de vulnerabilidade. Essas famílias, muitas vezes, vivem em áreas de risco ou em condições precárias de moradia, e o programa busca proporcionar a elas um local digno para viver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa “Manaus Minha Casa” é fruto de parcerias entre a prefeitura de Manaus e o governo federal, que juntos investem recursos significativos na construção das unidades habitacionais. Esses investimentos são fundamentais para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade possam ter acesso a uma moradia digna e segura.

No total, são previstas a construção de 4.200 unidades habitacionais neste ano, das quais 252 são destinadas às famílias do bairro Jorge Teixeira. O programa “Manaus Minha Casa” representa um importante avanço na busca por melhorias na habitação e na qualidade de vida das famílias mais necessitadas da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*