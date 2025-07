Programa TransPorta recebe reforço com quatro novos micro-ônibus em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entregou nesta segunda-feira (14/7) quatro novos micro-ônibus para ampliar o atendimento do programa “TransPorta”, voltado ao transporte de pessoas com deficiência física severa. A iniciativa visa facilitar o deslocamento de usuários para consultas médicas, exames e demais atendimentos em saúde.

Com a nova aquisição, o programa passa a contar com 30 micro-ônibus adaptados, todos equipados com plataforma elevatória, ar-condicionado e cintos de segurança especiais. Atualmente, cerca de 250 pessoas utilizam o serviço, número que será ampliado com a chegada dos novos veículos.

PUBLICIDADE

Leia também: Polícia Federal realiza ‘Operação Guardiões da Infância’ para combater abuso sexual infantil online no Amazonas

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, ressaltou a importância da entrega:

“Esses novos veículos ajudam a fortalecer a frota já existente e melhoram o atendimento às pessoas que precisam de um transporte acessível e de qualidade.” PUBLICIDADE

Durante o evento, Flores também anunciou a chegada de mais dez ônibus modelo Padron, equipados com ar-condicionado, câmeras de segurança e elevadores para cadeirantes. Os veículos reforçarão as linhas que atendem a zona Leste da cidade.

Como ter acesso ao programa TransPorta?

Para utilizar o serviço, os interessados devem comprovar deficiência física de grau severo e apresentar os seguintes documentos:

PUBLICIDADE

Encaminhamento da instituição de tratamento;

Formulário médico preenchido e assinado por especialista (com carimbo e CRM); PUBLICIDADE

Laudo médico atualizado (original e cópia);

RG, CPF, foto 3×4 e comprovante de renda;

Em caso de responsável, apresentar documentação correspondente e comprovante de residência.

A solicitação pode ser feita no IMMU, no shopping Phelippe Daou. Dúvidas podem ser enviadas por mensagem para o número (92) 98818-1052 (WhatsApp).