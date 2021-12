Programação artística no Largo de São Sebastião é suspensa como medida preventiva à Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A programação artística de Natal no palco montado no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, foi suspensa como medida de precaução contra a Covid-19. A Estação da Fábrica do Papai Noel também foi transferida do local. As ações são preventivas e foram adotadas após reunião entre a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, nesta sexta-feira (10/12).

As atrações artísticas do Largo de São Sebastião serão transferidas para outras ações e localidades, como a Feira Povos Criativos, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, “Natal Itinerante”, “Natal nos Parques” e “Natal nos CETIs”. A Feira Criativa e a decoração, juntamente com a Árvore de Natal serão mantidas no local. O secretário Marcos Apolo Muniz ressaltou que a programação natalina teve, desde o início, o objetivo de descentralizar as atividades para evitar aglomerações.

“Realizamos a programação natalina em diversos bairros de Manaus, assim como em escolas, parques e centros de convivência, oferecendo diversas opções ao público, mas o Largo foi o mais procurado pelas pessoas. Pensando na segurança delas e também observando os casos de Covid-19 no estado, decidimos por essa alteração para diminuir o número de visitantes no espaço sem que tenha prejuízos para os artistas que já foram contratados”, declara o titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

O circuito da Fábrica da Papai Noel, que iniciava no Largo e depois seguia para o Centro Cultural Palácio da Justiça também foi suspenso para evitar aglomerações. A visita ao Papai Noel, que acontece mediante agendamento, fica restrita ao Palácio da Justiça.

Medidas – Além da suspensão da programação artística, haverá reforço na comunicação visual do Largo, destacando os protocolos de segurança em saúde. O efetivo de segurança e orientação será reforçado no local, que também terá distribuição de máscaras para a população.

Programação – A programação natalina para o fim de semana se mantém em outros espaços, como Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), bairros, parques e centros de convivência de Manaus, além de municípios do interior.

O espetáculo “Um Presente para o Natal” continua a programação no Teatro Amazonas. Com estreia nesta sexta-feira, às 20h, o musical tem sessões até o dia 23 de dezembro. Para participar é preciso agendar vagas pelo Portal da Cultura.

É obrigatório o uso de máscaras nos locais e também a apresentação da carteira de vacinação com esquema vacinal completo contra a Covid-19.