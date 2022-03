Programação do Carnaboi 2022 é divulgada em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Manaus já está em ritmo de boi-bumbá e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, anuncia que o Carnaboi está de volta nesta sexta-feira e sábado (25 e 26/03). Em sua 21ª edição, mais de 40 atrações estão confirmadas para o evento, que conta com público fixado em 5 mil pessoas, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Neste ano, o Carnaval no embalo das toadas também conta com transmissão ao vivo, com audiodescrição e Libras, pela TV Encontro das Águas, redes sociais do @governo_do_amazonas, @culturadoam e Portal BNC (bncamazonas.com.br).

Para o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o Carnaboi é símbolo da cultura amazonense e uma potência capaz de movimentar a classe artística, gerando renda e postos de trabalho.

“Este ano, nós agrupamos as atrações para que possamos alcançar e apoiar o maior número de artistas, são 41 atrações nesta edição”, destaca o secretário. “É nossa missão promover esse recomeço, com todos os cuidados, exigindo a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19, mas também preocupados em retomar essa economia criativa que impulsiona a arte do nosso estado”.

Continua depois da Publicidade

Os shows acontecem neste final de semana, das 19h até às 4h. As atrações se apresentam em um palco posicionado entre os blocos A e E. Cada grupo de artistas tem uma hora de show.

Atrações

Os artistas dividem o palco, revezando repertório de Caprichoso e Garantido. Entre as atrações azuladas, na sexta, estão confirmados nomes como Patrick Araújo, Marujada de Guerra, Klinger Jr. O boi vermelho e branco vai ser representado por David Assayag, Márcia Siqueira, Tony Medeiros e a Batucada do Garantido.

No sábado, além das atrações parintinenses, os bois de Manaus Bumbá Corre Campo, Bumbá Garanhão e Bumbá Brilhante abrem a programação do Carnaboi com muita música e folclore.

Continua depois da Publicidade

Ainda na segunda noite, Tony Medeiros, Israel Paulain e Sebastião Jr levam as toadas do Boi Garantido. Enquanto que os artistas Jr. Paulain, Arlindo Neto e Prince apresentam sucessos do Boi Caprichoso.

Acesso

Com entrada gratuita, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto.

Continua depois da Publicidade

O público conta com duas entradas. Uma localizada na rua Jornalista Flaviano Limongi (entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima) e outra disponível pela rua Loris Cordovil.

Programação completa do Carnaboi 2022:

Sexta-feira (25/03), a partir das 19h

19h – Rei Azevedo, Márcio do Boi e Itamar Benarroz

20h – Robson Jr e Grupo A Toada

21h – Klinger Jr e Paulinho Viana

22h – P.A Chaves e Fábio Casagrande

23h – Patrick Araújo e Marujada de Guerra

0h – David Assayag, Márcia Siqueira e Batucada do Garantido

1h – Canto da Mata e Fabiano Neves

2h – Helen Veras e Felipe Jr

3h – Kboclos e Cézar Pinheiro

Sábado (26/03), a partir das 19h

19h – Jardel Bentes, Banda Kamayurá, Kuarup

20h – Bumbá Corre Campo, Bumbá Garanhão e Bumbá Brilhante

21h – Tony Medeiros e Curumins da Baixa

22h – Edilson Santana e Leonardo Castelo

23h – Mara Lima, Luanita Rangel e Marcia Novo

0h – Israel Paulain e Sebastião Jr

1h – Edmundo Oran e Prince

2h – Carlinhos do Boi e Carlos Batata

3h – Jr Paulain e Arlindo Neto

Serviço: Carnaboi 2022

Data/hora: 25 e 26 de março, sexta-feira e sábado, a partir das 19h

Local: Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro)

Entrada: Gratuita, mediante apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19 atualizada e documento com foto