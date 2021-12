Programação natalina encanta público no Largo de São Sebastião, em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A programação natalina oferecida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, continua no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, com apresentações, feira de economia criativa e a famosa decoração de Natal. Famílias prestigiaram, na noite de sábado (04/12), o grupo “Cle Cle Eventos”, corais e o cantor Carlinhos do Boi.

As apresentações da campanha “O Mundo Encantado de Natal – Onde a magia é feita de alegria” começam a partir das 18h, no Largo. No sábado, quem abriu a programação foi a trupe da “Cle Cle Eventos”, com muita palhaçaria e interação com as crianças da plateia. Manassés Costa, 37, levou o filho de seis anos e a esposa para o Largo e contou que a família ficou encantada com o local.

“Meu filho ficou entretido com a apresentação e acabamos ficando para ver. Tudo aqui está lindo, a decoração, a árvore, e a programação também está de parabéns. Gostamos muito da feira também”, disse Manassés.

Após a “Cle Cle Eventos”, foi a vez dos corais. Coral do Amazonas, Coral Adventista de Manaus, Coro Indígena Myrá Yiá, Madrigal Amazonas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e também os corais infantil e infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, todos com o repertório temático de Natal.

Maria Pacheco, 68, foi ao Largo com a filha, e disse que se emocionou com as canções apresentadas pelos grupos. “Eles são maravilhosos e as músicas foram lindas demais. Gostei de toda a programação, a decoração está fantástica. A feira também está muito linda”, destacou.

O cantor Carlinhos do Boi fechou a programação do sábado. Neste domingo (05/12), a programação no Largo de São Sebastião terá a fanfarra Brigadeiro Camarão, trupe “Pingo Animações” e show do cantor Antônio Bahia.

Programação no Largo – As atrações voltam na terça-feira (07/12), com o espetáculo de circo da Amazon Master Circus e show da cantora Márcia Siqueira.

Na quarta-feira (08/12), será a apresentação do espetáculo teatral “Lá vem o Teatro! Especial de Natal” e show do cantor Adriano Araújo. Na quinta-feira (09/12), o público poderá prestigiar o espetáculo de dança “Christmas Dance Rua” e show da cantora Cinara Nery.

As apresentações iniciam a partir das 18h.

Programação Natalina – “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação abrange também o Centro Cultural Palácio da Justiça, onde fica a Fábrica do Papai Noel, apresentações no Teatro da Instalação e espetáculo de natal no Teatro Amazonas, além de centros de educação de tempo integral, bairros e parques de Manaus e também municípios do interior do Amazonas.