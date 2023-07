Projeto de construção do segundo parque residencial Prosamin+ é aprovado

O projeto de construção do segundo parque residencial do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), recebeu a Certidão de Aprovação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), nesta quinta-feira (13). A autorização garante “sinal verde” para o início das obras, no bairro Cachoeirinha, zona de Manaus.

O secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), engenheiro civil Marcellus Campêlo, destacou que uma das principais novidades do Prosamin+, nesta nova fase, na atual gestão, é o compromisso em obter todas as licenças e aprovações necessárias antes da conclusão da obra, evitando futuras intervenções para adequação à legislação. Dessa forma, as famílias recebem as chaves da nova moradia junto com o certificado de propriedade do imóvel, o que não ocorria antigamente.

Regularização

Habite-se é o documento que a Prefeitura emite para comprovar a construção de um imóvel seguindo todas as regras estabelecidas pelo município, tornando-o apto para servir como moradia.

O presidente do Implurb mencionou que, nos próximos dois a três meses, é esperada a concessão de novos Habite-se para projetos do Prosamin+, evidenciando o trabalho conjunto para solucionar passivos urbanísticos de mais de 20 anos.

Parque Residencial

O novo conjunto habitacional do Prosamin+ tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2024, com características semelhantes ao Parque Residencial General Rodrigo Otávio, localizado no bairro Japiim, zona sul de Manaus, inaugurado no último mês de abril.

Serão 72 apartamentos, em área localizada ao longo do Igarapé do Quarenta, contando com vagas de garagem e apartamentos amplos de 50 metros quadrados. O local vai receber famílias reassentadas de áreas de risco de alagação, das comunidades da Sharp e Manaus 2000.

O Prosamin+ vai beneficiar mais de 60 mil pessoas, com as obras que estão sendo realizadas. O programa está urbanizando 340 mil m², na área do Igarapé do Quarenta, no trecho entre a avenida Manaus 2000, na zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. O programa prevê a construção de 648 unidades habitacionais.

O programa é realizado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

