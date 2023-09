Projeto de lei orçamentária para 2024 estimado em mais de R$ 9 bilhões é apresentado em Manaus

Manaus/AM – O orçamento das ações e investimentos da cidade de Manaus estimado para 2024 é de R$ 9,088 bilhões, o que representa um crescimento de aproximadamente 6% sobre o valor projetado para 2023. O número foi definido e divulgado pela Prefeitura de Manaus durante audiência pública iniciada nesta quinta-feira, 28/9, para apresentação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e atualização do seu Plano Plurianual (PPA) até 2025.

Representando o prefeito de Manaus, David Almeida, o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, iniciou as apresentações e destacou a importância da realização da audiência pública como instrumento de divulgação e transparência do processo de elaboração do orçamento anual da cidade de Manaus.

“Essa é uma oportunidade ímpar para mostrarmos à sociedade onde os recursos municipais estão sendo aplicados. Por onde o prefeito passa, ele faz questão de enfatizar os resultados e avanços que essa gestão já alcançou e continuará alcançando até o final de 2024. Exemplos como a Educação, que vem evoluindo muito positivamente, nossa Saúde com vários projetos premiados, a Previdência que foi consecutivas vezes destaque no cenário nacional, sem falar do empreendedorismo e transporte público, onde não se vê mais ônibus quebrados nas nossas vias. Estamos aqui para discutir o orçamento público e, o mais importante, tornar a gestão participativa”, destacou Freire.

A audiência terá continuidade nesta sexta-feira, 29, no auditório da Subsecretaria da Receita da Semef, na avenida Japurá, 493, Centro. As apresentações das secretarias finalísticas da Prefeitura de Manaus também poderão ser acompanhadas, ao vivo, pelo canal oficial da prefeitura: http://youtube.com/PrefeituradeManausOficial.

A população manauara poderá participar enviando suas sugestões via formulário on-line que pode ser acessado pelo endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3I6Nn_i_1OCRFu_rMK9ty-MR1Bpgl-EUIaaqarYuHABvSag/viewform.

Números

A apresentação dos números que compõem o orçamento previsto para o ano de 2024 foi da subsecretária de Orçamentos e Projetos da Semef, Karliley Capucho. De acordo com a gestora, foram levados em consideração os parâmetros estabelecidos no último Boletim Focus, publicado em 30 de junho deste ano, que apontam um crescimento de 1,28% do Produto Interno Bruto (PIB) e a expectativa da inflação (IPCA) de 3,92%.

Dos R$ 9,088 bilhões previstos no PLOA 2024, R$ 2,353 deverão ser aplicados em ações e projetos voltados para a área da educação. Este é o maior orçamento da Prefeitura de Manaus e representa mais de R$ 25% do total de recursos previstos.

Mais um ano, a segunda maior fatia do orçamento municipal do próximo ano deverá ir para a área de Urbanismo, onde deverá ser aplicado R$ 1,681 bilhão, 18,5% do orçamento. Em seguida vem os projetos e ações na área da Saúde, que somam R$ 1,623 bilhão, montante que se refere a quase 18% do orçamento.

