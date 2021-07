Projeto de música da UEA abre mais de 170 vagas para turmas do 2º semestre

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O projeto de extensão “Musicando: Uma nova forma de ensinar música”, da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA), divulgou o edital de inscrição para seleção de novos alunos. Serão ofertadas 179 vagas para diferentes modalidades, cujas aulas acontecerão durante o segundo semestre de 2021. As inscrições podem ser realizadas a partir de segunda-feira (26/7) e seguem até o dia 31 de julho.

Continua depois da Publicidade

Serão oferecidos os seguintes cursos: Iniciação Musical, Canto-Coral livre, Violão, Viola, Violino, Violoncelo, Contrabaixo acústico, Contrabaixo elétrico, Flauta Doce, Trompa, Clarinete, Trombone, Tuba, Eufônio, Teclado e Bateria.

As inscrições podem ser feitas nos formatos remoto e presencial. Para o modo on-line, o candidato deve acessar o link abaixo, preencher o formulário de inscrição e, em seguida, enviá-lo. O formulário de inscrição irá automaticamente para a Coordenação do Concurso para as devidas análises.

No formato presencial, as modalidades que estarão disponíveis são as seguintes: Iniciação Musical; Canto-Coral livre; Violão; Contrabaixo Elétrico; Flauta Doce; Teclado e Bateria. A inscrição deve ser feita na Travessa Santa Bárbara, 220, Mauazinho II. A inscrição no formato presencial pode ser feita em um único dia, em 31 de julho, de 8h às 12h.

Continua depois da Publicidade

Maestro do Musicando, o professor Valfredo da Silva, afirma que o projeto é voltado para o ensino de música a crianças, jovens e adultos e, dessa forma, descobrir novos talentos; e que as expectativas, para a realização de mais um semestre de aulas, são positivas. “Por conta da pandemia, estamos nos reinventando e muito ansiosos. Nosso objetivo é não deixar que as pessoas percam os sonhos, de pôr em prática o talento. Felizmente, a UEA oferece essa oportunidade tão importante, de forma remota ou semipresencial”, disse.

O Edital com as informações completas sobre vagas e cursos pode ser acessado pelo link https://forms.gle/RvtXqwL3J5aBEsDe7