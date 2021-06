Projeto “Manaus Te Quero Verde” irá plantar mais de 3 milhões de árvores em escolas municipais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Mixcon Incorporadora participa nesta quarta-feira (2) do lançamento do projeto “Manaus Te Quero Verde”. Na ocasião serão plantadas várias mudas de árvores em escolas municipais distribuídas em todas as zonas da capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

O projeto que está sendo realizado pelo Instituto Soka Amazônia e Prefeitura de Manaus, tem como parceiros Águas de Manaus, Mixcon Incorporadora, Fundação Rede Amazônica e Associação Parque Mosaico Amazônia. A meta é realizar o plantio de pelo menos 3 milhões de mudas de árvores.

A ação de plantio iniciará nas proximidades do Igarapé do Gigante, onde serão plantadas cerca de 500 mil mudas de plantas. Na mesma área, fica localizado um dos primeiros bairros planejados de Manaus, o Parque Mosaico, zona Oeste da capital. O bairro é considerado um dos grandes empreendimentos já lançado pela Mixcon Incorporadora que alia os mais modernos conceitos urbanísticos, gerando eficiência em qualidade de vida, infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade para seus moradores.

Ações de revitalização do Igarapé do Gigante, por exemplo, já vem sendo desenvolvidas em conjunto com os moradores através da Associação Parque Mosaico Amazônia juntamente com os demais moradores dos bairros próximos ao igarapé.

Continua depois da Publicidade

O lançamento do projeto ocorre a partir das 9h, com o plantio simultâneo de árvores nativas da região em pelo menos sete escolas da rede municipal.

Os desenvolvedores do projeto irão se concentrar na Escola Municipal Roberto Vieira, onde devem ser plantadas cerca de 50 mudas, embelezando o prédio público.

Continua depois da Publicidade

Nas demais escolas, o plantio será realizado durante todo o mês de junho. Pelo menos 20 mil novas mudas de árvores nativas da região serão dispostas para recuperar a cobertura vegetal.

Dentre os objetivos do projeto, ainda estão:

• Estimular a comunidade escolar a realizar plantio nos espaços escolares e nos bairros;

• Realizar o plantio de 3 milhões de árvores nativas da região (o equivalente a 10 árvores por aluno);

• Colaborar para a qualidade de vida dos moradores da cidade de Manaus, por meio do plantio dessas árvores;

• Contribuir para mitigação da emissão de carbono na atmosfera.

Continua depois da Publicidade

Confira a lista das escolas que receberão o plantio de árvores nesta quarta-feira (2), em cada zona da cidade:

Zona Oeste: E.M Profa. Maria das Graças Andrade Vasconcelos

Zona Leste I: E.M Roberto Ruiz Hernandez

Zona Leste II: E.M Roberto Vieira

Zona Rural: E.M Neuza Ribeiro dos Santos

Zona Norte: Creche Dalila Bentes Duarte

Zona Sul: E.M Roberto Vieira