Projeto mobiliza voluntários para limpar os igarapés de Manaus

Notícias de Manaus – Uma iniciativa liderada pelo defensor público Christiano Pinheiro está mobilizando ações para promover a educação ambiental e conscientizar a população sobre o consumo sustentável de produtos, visando a preservação do meio ambiente. O foco da ação é o combate à poluição dos cursos d’água que contornam a capital, um problema agravado pela recente seca extrema que expôs o acúmulo de resíduos nas margens.

“A maior parte desses materiais poluentes é proveniente do consumo e é crucial que toda a sociedade adote medidas para diminuir os impactos do descarte inadequado. Por isso, estamos liderando essa mobilização para despertar a consciência dos consumidores em relação às práticas amigáveis no pós-consumo, contribuindo para a preservação do meio ambiente”, explicou Pinheiro.

No dia da ação, qualquer pessoa poderá se voluntariar para participar, bastando comparecer ao local com calçados fechados, bonés e uma garrafa com água potável. Os coordenadores do projeto têm a expectativa de realizar a ação mensalmente. Empresas e instituições interessadas poderão contribuir doando materiais para acondicionar os resíduos coletados e/ou ajudando no transporte para aterros sanitários ou associações de reciclagem.

“Nosso objetivo é reduzir a poluição nos igarapés e fomentar um novo comportamento ambiental, não apenas preocupado com o presente, mas também com a qualidade do ambiente que desejamos legar às gerações futuras”, ressaltou o defensor Eduardo Dias, também coordenador do projeto. Este esforço pretende impactar positivamente a preservação dos recursos hídricos da região e despertar um cuidado contínuo com o meio ambiente.

