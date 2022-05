Projeto que proíbe inauguração de obras inacabadas em Manaus é aprovado na CMM

Redação AM POST

Ao retornar as atividades em plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), os parlamentares tiveram nessa segunda-feira (07/2), a primeira Ordem do Dia em 2022. Dentre as pautas discutidas, foi aprovado o Projeto de Lei n°054/2022, de autoria do vereador Sassá da Construção Civil (PT), que proíbe a inauguração de obras inacabadas em Manaus.

O PL também abrange a entrega de obras que não estejam em condições de atender a população. O caso de maior repercussão, que foi uma das justificativas para a tramitação do PL, foi a entrega do Viaduto do Manoa, feita pelo ex-prefeito Arthur Virgílio (PSDB) no dia 31 de dezembro de 2020 e fechado no dia 1º de janeiro de 2021, por estar fora dos padrões técnicos de engenharia e inadequado ao uso dos manauaras.

Foram necessários cinco meses para que a atual gestão da prefeitura pudesse realizar todos os ajustes técnicos necessários. Para o vereador, o projeto é de extrema importância para que não aconteçam novos casos como o do viaduto. “Tem creche inacabada, escola, hospital, várias obras paradas em Manaus, que prejudicam a população que precisa do serviço e ainda causa mais gasto público”, justifica Sassá.

Agora, o projeto foi para a sanção do prefeito David Almeida (Avante), e só mediante parecer favorável que será lei. O vereador está otimista quanto a aprovação do prefeito.