Projeto Serasa na Estrada chega à Manaus para oferecer serviços de saúde financeira

Notícia de Manaus – O caminhão do projeto Serasa na Estrada está prestes a encerrar sua jornada após percorrer 19 cidades brasileiras, e sua última parada será em Manaus, no Amazonas. A partir de terça-feira (20) até sábado (24), o atendimento presencial estará disponível na Praça da Matriz, no Centro da capital, das 9h às 18h, exceto no sábado, quando funcionará das 9h às 13h.

Desde agosto de 2023, o projeto tem oferecido serviços gratuitos com o objetivo de melhorar a saúde financeira da população. Em Manaus, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

A capital amazonense concentra uma parcela significativa de pessoas inadimplentes no estado. São mais de 1.080.222 indivíduos nessa situação, com dívidas que ultrapassam os 5,6 bilhões de reais. Em média, cada devedor na capital possui cerca de R$ 5.228,00 em débitos. No estado como um todo, o número de inadimplentes chega a 1.527.467, o que representa mais da metade da população.

As dívidas no Amazonas estão concentradas principalmente em três setores: varejo (27,71%), bancos e cartões (24,96%) e utilities, que incluem contas básicas de água, luz e gás (16,29%). Em termos de faixa etária, os grupos mais inadimplentes são os de 26 a 40 anos (35,8%), seguidos pelos de 41 a 60 anos (35,1%), pessoas acima de 60 anos (15,1%) e até 25 anos (14%).

Clara Aguiar, especialista em Educação Financeira da Serasa, destaca a importância dessa etapa final do projeto. “Encerramos essa etapa do projeto Serasa na Estrada passando por uma importante e simbólica capital brasileira”, afirma. “Nosso objetivo é levar de maneira presencial os serviços e orientações sobre como lidar com o dinheiro, especialmente para quem tem acesso digital limitado ou pouca afinidade e confiança na internet”.

Dentre os serviços gratuitos oferecidos no veículo, estão a negociação de dívidas, consulta de pontuação de crédito e solicitação de empréstimos e cartões de crédito.