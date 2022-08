Projeto ‘Terça Solidária’ irá ajudar animais resgatados em situação de maus-tratos em Manaus

Redação AM POST

Nesta edição da Campanha “Terça Solidária”, o Mirage Park arrecadará ração para cães e gatos. O arrecadado será direcionado para ONGs e Instituições Sociais que realizam trabalhos de resgates de animais que estão em situação de maus-tratos ou abandono. A ação está marcada para acontecer na próxima terça-feira, 30/08, e os interessados em ajudar poderão trocar a doação por 1 passaporte do Park.

Para participar da ação os visitantes devem levar 1kg de ração, podendo ser para gatos ou cachorros, até a bilheteria do Park e trocar por 1 passaporte, dando o direito a usarem todos os brinquedos do local, exceto jogos de fichas.

“Em mais essa ação social, contamos com o engajamento dos nossos clientes para que possamos ajudar muitos gatinhos e cachorrinhos a se alimentarem melhor. Chegou a hora de ajudarmos os nossos amiguinhos que sempre estão dispostos a nos dar amor e alegria quando precisamos”, convidou o sócio proprietário do Mirage Park, Jefferson Souza.

O projeto

O projeto ‘Terça Solidária’ tem como intuito contribuir com ONGs e Instituições Sociais, que realizam trabalhos assistenciais pelo estado do Amazonas, por meio de ações promocionais no Park que incentivam a participação e engajamento dos clientes na doação de alimentos e insumos alinhando solidariedade e diversão.

Funcionamento

O Mirage funciona de segunda a sexta das 18h às 22h e aos finais de semana e feriados das 17h às 22h. Para mais informações basta entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 98200-5780 ou acessar o site www.miragepark.com.br .

Sobre Mirage Park

Desde 2006, o Mirage Park é uma referência em entretenimento no segmento de parque de diversões na cidade da região norte. Os brinquedos de tecnologia nacional e internacional distribuem alegria, adrenalina, felicidades e momentos que são eternizados em lembranças.

Com uma área de aproximadamente 11.000 m2, o local conta com 19 brinquedos nas categorias infantil, família e radical, garantindo a diversão voltada para todas as idades. Em uma localização privilegiada, o espaço possui infraestrutura alimentícia e de estacionamento, além de promoções constantes que enfatizam a responsabilidade social da empresa.