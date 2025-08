Projetos da UEA ganham destaque no Enaepe com soluções tecnológicas para a Amazônia

Notícias de Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) reforçou seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social durante a abertura do 4º Encontro Anual de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação (Enaepe), nesta terça-feira (6). O evento, que ocorre no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, reúne a comunidade acadêmica da instituição até esta quarta-feira (7), promovendo reflexões sobre o papel transformador da universidade na sociedade amazônica.

Durante a palestra magna de abertura, o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, abordou a importância de uma universidade socialmente referenciada e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele destacou ações estratégicas que colocam a UEA entre as instituições de ensino superior mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável do país.

“Somos considerados a universidade mais sustentável do Brasil graças a uma série de iniciativas que impactam diretamente comunidades tradicionais, ribeirinhas e a população da Amazônia. Este encontro é a oportunidade de mostrar que os investimentos feitos na universidade retornam à sociedade com resultados concretos”, destacou Zogahib.

Entre os projetos apresentados, o reitor citou o Projeto Selva, plataforma tecnológica que monitora queimadas, qualidade do ar e eventos naturais em tempo real; e o Projeto Curupira, sistema inteligente voltado ao combate do desmatamento.

Além de promover debates, exposições e ações culturais, o evento marcou também a assinatura de um memorando de entendimento entre a UEA e o Ministério de Educação Superior, Ciência e Tecnologia da República Dominicana, firmado em parceria com o embaixador dominicano Robert Takata. O objetivo é fortalecer a cooperação acadêmica entre os dois países, com foco na troca de experiências e desenvolvimento conjunto de projetos.

Participaram da mesa de abertura os pró-reitores da UEA nas áreas de Extensão, Ensino, Pesquisa, Administração, Planejamento e Interiorização.

O Enaepe é um evento exclusivo para a comunidade universitária da UEA e busca integrar ensino, pesquisa e extensão, promovendo o avanço científico, tecnológico e social no Amazonas.

Confira a programação completa em: https://enaepe.com.br/programacao/