Manaus

Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

Fila quilométrica marca a espera para apresentações de Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla no feriado de 7 de Setembro.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 19:17

Notícias de Manaus – O último dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025 atraiu uma enorme multidão ao centro da capital amazonense na tarde deste domingo, 7.

Uma fila quilométrica se formou para os shows que começaram às 18 horas, com atrações nacionais como Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla.

O público se concentrou próximo ao palco principal, na área vip, onde o acesso exigia pulseira de identificação. Ainda assim, muitos espectadores aproveitaram o evento de pontos estratégicos como o mirante, onde era possível ouvir e assistir as apresentações pelo telão, mesmo sem ingresso.

O festival, organizado pela Prefeitura de Manaus por meio da ManausCult  (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos) , é uma parceria público-privada e tem sido um sucesso desde o início.

A animação tomou conta dos participantes, que aproveitaram o feriado da Independência para desfrutar de uma programação cultural e musical de qualidade. O público mostrou entusiasmo e respeito, contribuindo para a festa segura e organizada.

LEIA MAIS: Multidão forma fila quilométrica para show do Gustavo Lima no #SouManaus2025

O Manaus Passo a Passo 2025 reforça o compromisso da gestão municipal em promover eventos culturais que valorizam artistas renomados e proporcionam lazer para toda a população.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

