Manaus

Público lota Mangueirão em celebração à música amazonense no Passo a Paço

Festival exalta a força da cultura amazonense e transforma o palco Mangueirão em vitrine para artistas locais.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 13:52

Notícias de Manaus – O palco Mangueirão foi tomado pela vibração contagiante do público neste sábado (06/09), durante a segunda noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, considerado o maior festival gratuito de artes integradas do Brasil. O evento reuniu milhares de pessoas e celebrou, de forma marcante, a potência da cultura amazonense, colocando os artistas locais como protagonistas e reafirmando Manaus como um dos grandes polos culturais do país.

A noite começou em clima festivo com o animado Cortejo Bumbá Meu Bloco, que levou a multidão até o palco principal. Em seguida, o tradicional Beiradão de Lico Magalhães embalou o público com sucessos regionais que não deixaram ninguém parado. O ápice da programação veio com a aguardada apresentação da Banda Essence, que emocionou os fãs ao revisitar 27 anos de trajetória musical. O vocalista Wallison Lira mostrou todo o seu carisma, transformando o show em um grande coral, com a plateia cantando em uníssono os clássicos que marcaram a carreira do grupo.

Para a produtora do palco, Cláudia Seixas, o espaço vai além da música: “O Mangueirão é uma vitrine para a cena local. Essa valorização fortalece a identidade cultural da cidade e dá oportunidade para que nossos artistas mostrem seu talento em grande estilo”, destacou.

O público também foi parte essencial da festa. A pensionista Cely de Lima, de 62 anos, relatou a alegria de participar: “Vim com três amigas e dancei a noite inteira. Esse palco é maravilhoso, já quero estar presente todos os anos”, disse, entusiasmada.

A programação ainda trouxe a diversidade de sons de Jhenifer Borher, The Stone Ramos, The Legions, Tomi Xote e a energia eletrizante da Zona Tribal, que encerrou a noite em grande estilo. O festival continua até domingo (07/09), oferecendo música, teatro, dança e gastronomia em uma celebração única da criatividade amazônica.

