Público se encanta com Casa de Praia e se emociona com shows na Ponta Negra em Manaus

Inaugurada pela Prefeitura de Manaus, a Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense, já caiu nas graças da população manauara. O espaço recebeu, nesta segunda-feira, 1º/5, mais de 30 mil pessoas, dentro do local e no seu entorno, que curtiram a abertura oficial e a festa em comemoração ao ‘Dia do Trabalhador’.

Para o prefeito de Manaus, David Almeida, o reconhecimento da população é o melhor presente para qualquer gestor público, uma vez que a obra de recuperação histórica do local teve como objetivo entregar uma nova opção de lazer para a cidade.

“Fico muito feliz de ver a população comparecendo a essa grande festa. Esse espaço estava abandonado há 27 anos. Aqui já foi a principal casa de festa da cidade e hoje, fizemos esse resgate. Tenho certeza que esse espaço será um centro gastronômico e cultural, e irá fomentar o empreendedorismo e a economia da nossa cidade”, afirmou Almeida.

A Casa de Praia Zezinho Corrêa tem o projeto assinado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o responsável pela obra e gestão é a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

A festa de inauguração foi coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O diretor-presidente do órgão, Osvaldo Cardoso, destacou a importância do novo espaço para a cena cultural da cidade.

“Planejamos com muito carinho essa festa linda. A partir de agora esse espaço, que estava abandonado, passará a fomentar o empreendedorismo e o turismo, além de movimentar, também, a cadeia cultural e produtiva da cidade”, afirmou Cardoso.

Embalados pelos sucessos apresentados pelo cantor Frejat, que cantou os principais hits do ‘Barão Vermelho’ e de sua carreira solo, e pelo cover do Renato Russo, Nathã Mariani, que trouxe ao palco as eternas poesias do Legião Urbana, o público aprovou a abertura do local.

O comerciante Gustavo Lima, 43 anos, disse que se alegrou ao ver a beleza da Casa de Praia. Ele afirmou se lembrar de como era o local em seu auge, na década de 1990.

“Achei o espaço muito atrativo, ainda mais que eu cheguei a frequentar antes de fechar. Era muito triste vir à Ponta Negra e ver esse complexo abandonado, destruído. Agora não, a realidade mudou e tenho que parabenizar o prefeito David Almeida pela iniciativa. Vim ontem e voltei hoje para essa festa. Tenho certeza que vai virar um local onde frequentarei com os meus amigos”, afirmou Lima.

Já a professora Rosalina Mora destacou que acredita que a Casa de Praia Zezinho Corrêa irá se tornar um espaço de grandes eventos, como o desta noite. Além de ter curtido a apresentação de Frejat, ela conseguiu pegar de recordação a palheta usada pelo cantor.

“A reforma está excelente. Eu frequentava aqui antigamente e vim para o show dos Engenheiros do Hawaii. O prefeito está de parabéns e sem dúvidas vou voltar aqui outras vezes, ainda mais porque espero que a prefeitura traga mais shows e espetáculos para gente”, disse.

Festa sem ocorrências

O esquema de segurança montado pela Prefeitura de Manaus com 26 câmeras e mais de 120 agentes de segurança posicionados de forma estratégica garantiram a segurança do espaço que volta à cena do turismo na capital amazonense. De acordo com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), não foi registrada nenhuma ocorrência de furto ou roubo e apenas a equipe de trânsito realizou uma remoção de veículo estacionado em local irregular.

O Comitê de Grandes Eventos, que além do CCC reuniu os principais serviços do município e de segurança do Estado no complexo turístico Ponta Negra, atuou desde às 14h para garantir a segurança das mais de 30 mil pessoas que prestigiaram o evento de forma rotativa.