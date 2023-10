Qualidade do ar de Manaus é um dos piores do mundo nesta quarta-feira (11)

O site IQAir, que monitora a qualidade de ar em todo o mundo, apontou nesta quarta-feira (11) que Manaus amanheceu ocupando o segundo lugar no ranking. A capital amazonense amanheceu encoberta por uma espessa cortina de fumaça sendo a mais forte que nos outros dias, resultado de queimadas realizadas na Região Metropolitana, a qualidade do ar tem sido considerada péssima em toda a capital amazonense.

De acordo com ranking do site, Manaus é a cidade com a pior qualidade de ar do Brasil. O nível de poluição do ar é considerado perigoso.

A média do índice de poluição de Manaus é de 502,9 ug/m3. O índice ultrapassa os níveis de poluição de Istanbul, na Turquia com 403 ug/m3; e do Distrito Sedibeng, na África do Sul com 348 ug/m3.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nas últimas 48 foram confirmadas 611 focos de incêndios em todo o Amazonas. Somando os 10 primeiros dias do mês de outubro o número chega a 2684 mil.

Redação AM POST*