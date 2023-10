Qualidade do ar em Manaus está mais de 10 vezes pior que a recomendação da OMS

Notícias de Manaus– A fumaça das queimadas tem tornado o ar da região metropolitana de Manaus extremamente poluído. Os focos de calor cresceram 147% no mês de outubro no estado do Amazonas se comparado com o mesmo mês de 2022. Outubro reverteu a tendência observada até setembro de redução dos incêndios no Amazonas. Se considerado o acumulado de janeiro à 12 de outubro, houve redução de 11,3% nos focos de calor.

De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ricardo Coutinho, a qualidade do ar em Manaus está mais de 10 vezes pior que a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a qualidade do ar, no máximo, não ultrapasse 20 microgramas por metro cúbico (µg/m³) e hoje estamos com Manaus com 225 µg/m³, então a situação é bem grave”, disse

A recomendação da Fiocruz é que a população use máscara em Manaus. Isso se deve à inalação da densa fumaça que cobre a cidade pelo terceiro dia consecutivo, nesta sexta-feira (13).

Redação AM POST*