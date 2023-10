Qualidade do ar piora em Manaus após cidade amanhecer coberta por fumaça no segundo dia consecutivo

Notícias de Manaus Manaus está encoberta por uma densa camada de fumaça nesta quinta-feira (12), pela segunda vez consecutiva. A situação é reflexo das queimadas realizadas de forma irregular por agropecuaristas da região, gerando consequências negativas para a qualidade do ar na cidade que piorou de ontem para hoje.

A qualidade do ar em Manaus já era preocupante, porém, com a presença da fumaça das queimadas, a situação se agravou ainda mais. Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), alguns bairros da cidade apresentam níveis de poluição três vezes superiores ao índice considerado de referência, indicando uma “péssima qualidade do ar”.

Na Zona Sul da cidade, em regiões como Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado e Vila Buriti, os níveis de poluição chegam a impressionantes 497,4 µg/m³ (micropartículas de poluição), colocando em risco a saúde da população local.

Apesar de ter ocorrido uma chuva de curta hoje, a fumaça continuou presente na atmosfera de Manaus. Como resultado, muitos moradores relatam que não conseguem enxergar o “céu azul”, já que a densa fumaça encobre a cidade.

A World Air Quality Index, uma plataforma acompanha os níveis de poluição no mundo, colocou a capital entre as piores cidades do planeta em poluição do ar por causa do nível de fumaça.

A péssima qualidade do ar em Manaus devido à fumaça das queimadas tem causado uma série de problemas de saúde para a população. A inalação de poluentes presentes na fumaça pode provocar ou agravar doenças respiratórias, como asma, bronquite e enfisema. Além disso, a exposição contínua a essas condições ambientais pode levar ao surgimento de problemas cardiovasculares e até mesmo aumentar o risco de câncer de pulmão.

